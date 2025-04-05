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В посольстве США отреагировали на удар по Кривому Рогу: никакого упоминания о России
Американская дипломат не осудила этот теракт государства-агрессора.
В посольстве США в Киеве отреагировали на российский ракетный удар по жилому району Кривого Рога в пятницу, 4 апреля. Однако при этом в американском дипломатическом представительстве не только не осудили российскую террористическую атаку, но ни словом не упомянули о государстве-агрессоре.
Посол США Бриджит Бринк опубликовала фото последствий ракетного удара в сети Х и сделала по этому поводу краткий комментарий.
«Это ужасно, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, в том числе 6 детей», — написала она, не уточнив, что ракета была российской.
Американская дипломатка не осудила этот теракт государства-агрессора, а сделала вывод в духе политики действующей администрации Белого дома.
«Вот почему эта война должна завершиться», — подытожила Бриджит Бринк.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 22:00 пятницы, 4 апреля, было известно, что количество погибших в результате ракетного удара в Кривом Роге возросло до 16, среди них шестеро детей. Кроме того, известно о более чем 40 пострадавших от вражеского удара.
Напомним, в российском министерстве обороны подтвердили, что вечером пятницы, 4 апреля, был нанесен ракетный удар по жилому району Кривого Рога. Мирных жертв этого военного преступления российские военачальники цинично назвали «западными инструкторами», которые проводили совещание с командирами ВСУ в одном из ресторанов города.