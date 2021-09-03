В посольстве Украины в Польше отреагировали на гибель работника, которого убили полицейские

В посольстве Украины в Польше отреагировали на гибель работника, которого убили полицейские

В ближайшее время в МИД Польши будет направлено ноту относительно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Посольство Украины готовит ноту в МИД Польши по поводу смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Об этом в сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии Укринформу.

По его словам, украинские дипломаты будут просить провести беспристрастное и быстрое расследование и привлечь к ответственности лиц, причастных к смерти украинца. Также в посольстве попросят информировать украинскую сторону об этом происшествии.

Андрей Дещица сообщил, что дело по расследованию смерти 25-летнего украинском с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Гибель украинца после задержания полицией уже вызвала значительный резонанс в Польше. Депутаты польского Сейма требуют проведения немедленного контроля за действиями полиции в контексте гибели Никифоренко. Тщательного расследования требуют также общественные организации, в частности Хельсинский союз по правам человека.

После обнародования подробностей в польских СМИ комендант полиции во Вроцлаве отстранил от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали украинца, по двум из них началась процедура увольнения из службы в полиции.

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Напомним, 25-летний гастарбайтер Дмитрий Никифоренко из города Немирова (Винницкая область) погиб 30 июня в Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинском, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.

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