- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
В посольстве Украины в Турции сообщили, отправился ли Зеленский в Анкару
В Анкаре у президента Украины запланирована встреча с Эрдоганом.
Посольство Украины в Турции не делало заявления о том, что президент Владимир Зеленский отправился в Анкару.
Об этом сообщает " Суспільне " со ссылкой на ответ посольства.
«Посольство Украины в Турции не делало подобных заявлений», — ответили на запрос.
Ранее в Clash Report сообщили, что президент Владимир Зеленский отправился в Анкару.
Напомним, украинский президент подтвердил, что летит в Турцию, а именно в Анкару. Там он 15 мая встретится с президентом Турции Эрдоганом.
По словам Зеленского, если Путин не прилетит в Анкару, а выберет Стамбул, он и Эрдоган готовы отправиться туда. " Чтобы не было никаких манипуляций со стороны России «, — пояснил президент.
Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США, в частности Дональд Трамп, получили четкий сигнал о необходимости встречи, несмотря на предварительные разногласия в позициях по прекращению огня.
Читайте также