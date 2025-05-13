В посольстве Украины в Турции сообщили, отправился ли Зеленский в Анкару

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Посольство Украины в Турции не делало заявления о том, что президент Владимир Зеленский отправился в Анкару.

Об этом сообщает " Суспільне " со ссылкой на ответ посольства.

«Посольство Украины в Турции не делало подобных заявлений», — ответили на запрос.

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Ранее в Clash Report сообщили, что президент Владимир Зеленский отправился в Анкару.

Напомним, украинский президент подтвердил, что летит в Турцию, а именно в Анкару. Там он 15 мая встретится с президентом Турции Эрдоганом.

По словам Зеленского, если Путин не прилетит в Анкару, а выберет Стамбул, он и Эрдоган готовы отправиться туда. " Чтобы не было никаких манипуляций со стороны России «, — пояснил президент.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США, в частности Дональд Трамп, получили четкий сигнал о необходимости встречи, несмотря на предварительные разногласия в позициях по прекращению огня.

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