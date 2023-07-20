"В постели дальнобойщика за 5 тысяч долларов": уклонист из Киева придумал хитрую схему выезда за границу (фото, видео)

Украинские пограничники задержали 35-летнего уклониста, пытавшегося выехать за границу в "постели дальнобойщика". За это он заплатил 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Волынской области на пункте пропуска "Ягодин" пограничники проверяли грузовик, направлявшийся в Польшу. Во время осмотра транспорта пограничники в "кровати дальнобойщика" обнаружили уклониста. Это – 35-летний житель Киева. Он спрятался в грузовике, чтобы нелегально во время военного положения уехать за границу.

Уклонист в "кровати дальнобойщика" / Фото: Госпогранслужба Украины

"За "игру в прятки" с пограничниками в отношении мужчины составили админпротокол. А водителю за незаконную переправку лица через границу светит уголовная ответственность, ведь в его действиях усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины. Об обнаруженном правонарушении пограничники установленным порядком сообщается.

Уклонист спрятался в "кровати дальнобойщика" ГПСУ показала видео

Напомним, на Закарпатье задержали "спринтера", пытавшегося перейти через границу в Словакию.

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