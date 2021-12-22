В пожаре в шестиэтажном отеле под Винницей погиб человек, есть пострадавшие: что известно

В момент инцидента в отеле находились более полусотни человек, большинство из которых – дети.
В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха "Батерфляй" погиб один человек, а еще двое пострадали.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Селище Винницкого района в 02:55 по Киеву, когда в шестиэтажном здании гостиницы на площади 800 м.кв. возник пожар кровли.
Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 г.р.).
Спасателям в составе 44 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники удалось локализировать возгорание в 05:09, а менее чем через двадцать минут огонь ликвидировали.
Информация о жертве и пострадавших уточняется, следите за лентой сайта ТСН.ua.
Ранее на Закарпатье в селе Поляна занялась баня на втором этаже гостинично-ресторанного комплекса. В момент инцидента в помещении находились десять человек. Все они успели выбежать на улицу до приезда чрезвычайников.
Читайте также:
- Ночная эвакуация в Днепре: на улицу выносили детей и животных
- В Краматорске во время пожара сгорело 10 автомобилей скорой помощи: фото
- Мать пыталась найти дочь: в Лубнах во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок, которого одного оставили дома