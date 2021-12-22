В пожаре в шестиэтажном отеле под Винницей погиб человек, есть пострадавшие: что известно

В пожаре в шестиэтажном отеле под Винницей погиб человек, есть пострадавшие: что известно

В момент инцидента в отеле находились более полусотни человек, большинство из которых – дети.

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха "Батерфляй" погиб один человек, а еще двое пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Селище Винницкого района в 02:55 по Киеву, когда в шестиэтажном здании гостиницы на площади 800 м.кв. возник пожар кровли.

Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 г.р.).

Спасателям в составе 44 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники удалось локализировать возгорание в 05:09, а менее чем через двадцать минут огонь ликвидировали.

Информация о жертве и пострадавших уточняется, следите за лентой сайта ТСН.ua.

Ранее на Закарпатье в селе Поляна занялась баня на втором этаже гостинично-ресторанного комплекса. В момент инцидента в помещении находились десять человек. Все они успели выбежать на улицу до приезда чрезвычайников.

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