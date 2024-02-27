В пожаре возле Краматорска погиб 3-летний ребенок, еще два – в больнице: детали трагедии (фото)

Во время тушения в одной из комнат здания пожарные обнаружили тело 3-летнего ребенка.
В Донецкой области в пожаре погиб трехлетний ребенок, еще 2 маленькие девочки пострадали.
Об этом передает ГСЧС Украины.
Трагический инцидент произошел в частном доме в поселке Шабельковка Краматорского района.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, горела изнутри летняя кухня, наблюдалось сильное задымление.
Во время тушения в одной из комнат здания пожарные обнаружили тело 3-летнего ребенка. В пожаре также пострадали еще две девочки 9 и 10 лет (2015 г.р. и 2013 г.р.). Дети госпитализированы в ожоговое отделение Краматорской больницы. Их состояние – средней тяжести.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.
Ранее сообщалось, что в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей.
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