В пожаре возле Краматорска погиб 3-летний ребенок, еще два – в больнице: детали трагедии (фото)

Во время тушения в одной из комнат здания пожарные обнаружили тело 3-летнего ребенка.

В Донецкой области в пожаре погиб трехлетний ребенок, еще 2 маленькие девочки пострадали.

Об этом передает ГСЧС Украины.

Трагический инцидент произошел в частном доме в поселке Шабельковка Краматорского района.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, горела изнутри летняя кухня, наблюдалось сильное задымление.

Пожар в Донецкой области

Во время тушения в одной из комнат здания пожарные обнаружили тело 3-летнего ребенка. В пожаре также пострадали еще две девочки 9 и 10 лет (2015 г.р. и 2013 г.р.). Дети госпитализированы в ожоговое отделение Краматорской больницы. Их состояние – средней тяжести.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей.

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