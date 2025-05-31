В Праге к столетию украинского музея открыли выставку в Сенате

Торжественное открытие юбилейной выставки, посвященной 100-летию Музея освободительной борьбы Украины в Праге

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В Сенате Чешской Республики прошло торжественное открытие юбилейной выставки, посвященной 100-летию одного из первых украинских музейных проектов в Европе — Музея освободительной борьбы Украины в Праге.

Об этом идет речь в сообщении Украинского института в Праге.

«Сохранить память — наша обязанность. Память является основой нашей идентичности, которую сегодня Москва снова пытается уничтожить», — сказал посол Украины в Чешской Республике Василий Зварыч.

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В экспозиции представлены уникальные архивные материалы и художественные работы, иллюстрирующие непрерывность украинского культурного процесса, а также артефакты современной войны за независимость, в которой Россия беспощадно атакует культурное наследие и идентичность Украины.

«Сто лет — это не только солидный юбилей, но и свидетельство длительного труда для сохранения памяти о нашей борьбе за независимость. Основанный эмигрантами, не смирившимися с утратой государственности, музей стал духовным убежищем для тех, кто питал идею свободной Украины. Эта выставка — это мост между поколениями, свидетельство устойчивости наших традиций», — сказал на открытии директор Украинского института в Праге Ростислав Прокопюк.

Сенатор Зденек Нитра, глава Сенаторского клуба ODS a TOP 09 подчеркнул важность проектов культурной дипломатии для укрепления союзнических отношений Украины и Чехии сегодня и в прошлом.

«Выставка, организованная Украинским институтом в Праге и Республиканским фондом Украины, станет не только чествованием украинского культурного наследия, но и символическим началом деятельности нашей инициативы в Чехии», — отметил председатель правления Республиканского фонда Украины Артем Миколайчук.

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В то же время сообщается, что Республиканский фонд Украины сегодня подписал меморандум о сотрудничестве с Украинским институтом в Праге, начав совместную инициативу по продвижению украинской культуры и укреплению «мостов» между народами.

Выставка к 100-летию основания Музея освободительной борьбы Украины в Праге

Дорожная карта инициатив на 2025 год предусматривает экспозиционную деятельность, в частности выставки, посвященные 100-летию Музея освободительной борьбы, опыта сотрудничества украинцев и чехов, истории Голодомора геноцида, создания карты «Украинские места Праги» и программы по поддержке изучения украинского языка, истории и культуры, а также украинского языка для чехов. меморандума о сотрудничестве.

В дальнейшем выставка к 100-летию основания Музея освободительной борьбы Украины в Праге будет работать на протяжении всего июня в галерее Vrtbovská zahrada. Вход на выставку свободен. Торжественное открытие выставки для широкой общественности состоится в воскресенье, 1 июня, в 13:00.

«Произведения украинского изобразительного искусства, пережившие бомбардировку Праги 1945 года, когда был разрушен украинский музей, до сих пор мало известны широким кругам как украинских, так и чешских почитателей искусства. Поэтому этой выставкой начинаем знакомить чешскую и украинскую общественность с достоянием и культурным наследием Украины в Праге», — отметила культурный менеджер, куратор, руководитель программ РФУ Ярина Ясиневич.

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Как сообщалось, самое выдающееся украинское учреждение в Чехии — Музей освободительной борьбы Украины в Праге — 14 февраля 1945 года не пережил бомбардировку. поддержку правительства Томаша Гаррига Масарика. Первую выставку открыли 1 июля 1925 года. На собранные среди украинцев средства 1938 года был приобретен собственный дом, где с мая 1939 разместился музей на улице Горимировой 6, пражский район Нусле.

Инициаторы открытия музея — выдающиеся украинские государственные деятели, ученые, дипломаты Дмитрий Антонович, Степан Сирополко, Евгений Вировый, Иван Горбачевский, генерал Михаил Емельянович-Павленко, Симон Нарижный. Инвесторы Украинской академии искусств: Абрам Маневич, Александр Мурашко, Федор Кричевский, Михаил Грушевский, Иван Стешенко, Николай Бурачек, Георгий Нарбут, Василий Кричевский, Михаил Бойчук.