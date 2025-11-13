В правительстве Германии прокомментировали коррупционный скандал в Украине: что сказали

Флаг Германии / © Pexels

Правительство Германии заявило, что продолжает доверять Украине, несмотря на набирающий обороты коррупционный скандал в энергетическом секторе. В то же время Берлин будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус в комментарии DW .

«По нашей оценке, мы находимся в теснейшем доверительном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжаем быть рядом, в том числе в таких ситуациях», — сказал Корнелиус.

В то же время он подчеркнул, что Берлин будет внимательно следить за тем, как будет развиваться дело.

«Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И при необходимости, возможно, нам придется принять меры и по этому делу», — заявил он, добавляя, что решения будут зависеть от хода расследования.

Спикер правительства также подчеркнул: сейчас «у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также антикоррупционных органов — что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения».

Корнелиус уточнил, что во время немецко-украинских межправительственных консультаций, запланированных на конец года, вопрос коррупции не включен в повестку дня и не будет рассматриваться, поскольку это не предусмотрено программой встречи.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины начало комплекс решений для «перезапуска менеджмента» НАЭК «Энергоатом» на фоне коррупционного скандала .

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».