В правительстве назвали дома, которые не коснутся отключения света: детали

В Украине дома с электроотоплением включат в список объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому плановые отключения света для них не предусмотрены.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству 16 января.

По его словам, Кабинет министров и штаб по ликвидации последствий обстрелов уже протокольно оформили решение, согласно которому жилые дома с электроотоплением больше не будут подпадать под плановые ограничения. Впрочем, подчеркнул он, такие здания могут обесточить при аварийных отключениях.

«Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относить (к критической инфраструктуре — Ред.), и не будут исключаться, за исключением очевидно аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры также», — сказал Шмигаль.

Глава Минэнерго говорит, что у Украины есть техническая возможность получать до 2,3 ГВт из Европы, однако сейчас существует «перекос». Ведь ночью импорт закупается в полном объеме, но днем импортируется менее 30% физических возможностей.

По словам Шмыгаля, для исправления ситуации в ближайшие дни НКРЭКУ повысит прайс-кепы для дневных часов, что сделает закупку европейского электричества более выгодным и позволит привлечь максимум мощности в пиковые часы.

Напомним, Денис Шмигаль заявил, что в результате атак дронов и ракет РФ в Украине не осталось ни одной не поврежденной ударами электростанции. Из-за последнего массированного обстрела самая критическая ситуация с энергообеспечением сложилась в Киеве и на Киевщине, в Одесской области и прифронтовых общинах.

Кроме того, министр энергетики обратился с призывом к бизнесу по поводу света. Чиновник просит предпринимателей выключить вывески и рекламу, чтобы экономить электроэнергию. Он пояснил, что власти проводят инвентаризацию имеющихся ресурсов и их перераспределение, чтобы помощь в первую очередь поступала тем, кто нуждается в ней больше всего.