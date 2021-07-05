В правительстве назвали страны, с которыми договариваются о признании украинских "ковидных-сертификатов"

В правительстве назвали страны, с которыми договариваются о признании украинских "ковидных-сертификатов"

Переговоры о признании украинских "ковидных-сертификатов" продолжаются.

В Украине "ковидные-сертификаты" начали работать в тестовом режиме с 1 июля в приложения "Дія". Этот документ имеет два формата — внутренний и внешний. Последний нужен во время путешествий и сейчас МИД ведет переговоры со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой, о признании украинских "ковидных-сертификатов".

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

В то же время, как добавили в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции, продолжаются переговоры о признании украинского документа и властью Кипра и Франции.

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"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия — первая страна ЕС, которая признала украинский сертификат вакцинации", — напомнила пресс-аташе посольства Венгрии в Киеве Марианна Берчек.

Напомним, что украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

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