В правительстве назвали цель ночного массированного удара армии России
Этой ночью западные области Украины оказались под массированной атакой.
Ночью и утром 23 декабря армия РФ ударила по энергетике Украины. В результате атаки больше всего пострадали объекты в западных областях.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула глава Кабмина.
На всей территории страны применяют графики аварийных отключений. Их упразднят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
«Сразу после ночных обстрелов мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет», — подчеркнула Свириденко.
Как сообщалось, ночью 23 декабря армия РФ ударила по объектам энергетики. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Они будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.