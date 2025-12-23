ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1873
Время на прочтение
1 мин

В правительстве назвали цель ночного массированного удара армии России

Этой ночью западные области Украины оказались под массированной атакой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на энергетику.

Атака на энергетику. / © ТСН.ua

Ночью и утром 23 декабря армия РФ ударила по энергетике Украины. В результате атаки больше всего пострадали объекты в западных областях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула глава Кабмина.

На всей территории страны применяют графики аварийных отключений. Их упразднят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Сразу после ночных обстрелов мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет», — подчеркнула Свириденко.

Как сообщалось, ночью 23 декабря армия РФ ударила по объектам энергетики. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Они будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1873
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie