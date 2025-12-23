В правительстве назвали цель ночного массированного удара армии России

Атака на энергетику. / © ТСН.ua

Реклама

Ночью и утром 23 декабря армия РФ ударила по энергетике Украины. В результате атаки больше всего пострадали объекты в западных областях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула глава Кабмина.

Реклама

На всей территории страны применяют графики аварийных отключений. Их упразднят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Сразу после ночных обстрелов мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет», — подчеркнула Свириденко.

Как сообщалось, ночью 23 декабря армия РФ ударила по объектам энергетики. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Они будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Дата публикации 10:05, 23.12.25 Количество просмотров 88 Видео с моментом удара «Шахеда» по дому в Киеве