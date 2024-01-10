"В правительстве никто не работал над соответствующим законом о мобилизации" – народный депутат

Народный депутат Вадим Ивченко ("Батькивщина") отметил, что сегодня, 10 января, будут рассматривать и голосовать по рекомендациям Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки об изменениях в законопроекте о мобилизации.

Об этом он рассказал в эфире "Радио.Свобода".

По словам Ивченко, в правительстве "никто не работал над соответствующим законом о мобилизации".

"Правительство сегодня предлагает улучшить этот законопроект рекомендациями комитета. Это значит, что мы должны подготовить рекомендации, что мы оставляем, что мы убираем, что оставляем в действующей норме. То есть правительство, получив от всех министерств предложения, не учло (их в законопроекте – ред.) и просто передало в Верховную Раду для того, чтобы Рада работала. И сегодня фактически комитет по национальной безопасности является адвокатом Министерства образования, Нацполиции, государственной службы. Это значит, что в правительстве никто не работал над соответствующим законом. Его просто приняли и дальше отправили Верховной Раде – пусть Верховная Рада разбирается с обществом, министерствами и так далее. Для того чтобы наработать комплексный законопроект", — отметил он.

Вадим Ивченко также добавил, что народные депутаты подготовят свои рекомендации, а дальше комитет будет определяться, будет ли он поддерживать законопроект с рекомендациями или парламентарии будут рекомендовать Министерству обороны забрать обратно законопроект и подать заново.

"Но таким, как мы наработали в рабочих группах и дали рекомендации от комитета", – резюмировал он.

Напомним, для финансирования мобилизации в ВР предлагают ввести "мобилизационный сбор" – кто будет его платить.

Читайте также ведущие новости дня: