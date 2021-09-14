В правительстве объяснили, как будет работать общественный транспорт во время усиленного карантина

В правительстве объяснили, как будет работать общественный транспорт во время усиленного карантина

В Украине не планируют останавливать транспорт из-за локдауна, но ряд обязательных правил для персонала таки установят.

В Украине не планируют закрывать общественный транспорт в случае внедрения локдауна. Однако для водителей и работников транспорта будет установлено требование обязательной вакцинации, а для пассажиров — масочного режима.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября во время пресс-конференции.

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"Что касается транспорта, конечно мы будем ставить требование — вакцинация водителей и работников транспорта. То есть здесь подход будет ко всем справедлив и одинаков. Коллективы должны быть вакцинированы. В "желтой" зоне — минимум одна доза (вакцины. — Ред.), в "красной" зоне - минимум две дозы вакцины", — заявил Шмыгаль.

По его словам, в отношении пассажиров будет храниться масочный режим и социальная дистанция. Идею внедрения COVID-сертификатов для проезда в транспорте премьер считает нецелесообразной.

"Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты — это нецелесообразно. Как в метро можно требовать у пассажиров, которых идет большой поток в час пик. Поэтому масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта. Это те требования, которые будут обязательными", — отметил он.

Украинский премьер отметил, что сейчас закрывать транспорт в Украине не планируют, так же, как не собираются внедрять жесткий карантин, который мог бы повредить экономике государства.

"Я еще раз повторяю, наша цель — защитить людей. При этом не вмешиваясь в экономику, не делая жесткого локдауна. Адаптивный карантин остается адаптивным, как он и был. То есть основные параметры адаптивного карантина в постановлении остаются, они будут действовать. Но он будет облегченный для тех коллективов, которые пройдут курсы вакцинации", — добавил чиновник.

Напомним, Украину могут перевести в "желтую" зону карантина, а затем усилить ограничения, уже, скорее всего, на этой неделе. Для этого должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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