В правительстве призвали регионы уже начинать подготовку к следующей зиме

Подготовка к зиме

Правительство призывает украинские общины не затягивать подготовку к следующему отопительному сезону и уже в феврале начинать необходимые работы.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук, сообщает Новости.LIVE.

По его словам, Кабинет Министров работает над комплексным реформированием сферы теплоснабжения, что предполагает изменение подходов к управлению тепловой инфраструктурой непосредственно на местах.

Особое внимание правительство уделяет повышению энергоэффективности жилищного фонда. Уже действует программа поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, направленная на модернизацию домов и уменьшение потребления энергоресурсов.

Еще одним ключевым направлением есть усиление энергонезависимости регионов. Для этого Украина активно привлекает донорскую помощь, в частности, для установки мощных газовых когенерационных установок и газовых блочных модульных котельных. Это позволяет обществу диверсифицировать источники теплоснабжения, повысить устойчивость систем и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Мы стараемся не только реагировать на текущую ситуацию, но и смотреть в будущее, проводя реформирование отрасли теплоснабжения с учетом вызовов этой зимы. Акцент делаем на децентрализации и резервировании. Именно поэтому уже в феврале призываем общины готовиться к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Ковальчук.

