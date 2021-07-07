В правительстве прогнозируют в 2021 году инфляцию в Украине на уровне 8%

В правительстве прогнозируют в 2021 году инфляцию в Украине на уровне 8%

Первый вице-премьер-министр Алексей Любченко заявил, что Украину ждут годы восстановительного роста экономики.

Рост экономики в Украине в 2021 году предполагается на уровне 4%, а инфляция останется в пределах 8%. Такой прогноз озвучил первый вице-премье-рминистр - министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30. Международная политика".

Чиновник уверяет, что 2021-2022 годы станут годами восстановительного роста экономики. "Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность", — заявил Алексей Любченко.

Он также отметил, что в мире происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики с новым балансом сил, новыми центрами экономического, цифрового и технологического воздействия.

Вице-премьер отметил, что драйвером экономики на последующие годы для Украины должны стать инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

Напомним, что в мае 2021 инфляция в Украине выросла на 1,3% по сравнению с апрелем. В годовом измерении уровень инфляции увеличился до 9,5%.

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