В правительстве рассказали, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС

Точнее о возможном начале переговоров можно будет говорить ближе к концу 2022 года.

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться в 2023 году.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Реалистически абсолютно выглядит 2023 год. Европейский Союз не начал с нами работать только 23 июня. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросы и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно на выполнение Соглашения об ассоциации, то есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что требует годы, а это уже работа, которую нужно оформить, поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году ", — сказала она

Также, по ее словам, Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС через три года.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что "таможенный безвиз" с ЕС заработает в Украине уже в этом году.

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