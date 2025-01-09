В правительстве сделали заявление о бронировании зарубежных украинцев

Украина готова предоставить находящимся за рубежом гражданам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышев в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, для самих граждан Украины "это исключительно личное решение". В свою очередь, Украина такое решение приветствует.

Чернышев объясняет, что многие отрасли нуждаются "как в воздухе специалистов". В частности, это оборонная и военно-промышленная сфера.

"У нас дефицит профессионалов и специалистов. Большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для того мы планируем развернуть центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной другой профессиональный путь в Украине", – говорит министр.

Кроме того, Чернышев отмечает, что некоторые мужчины, которые не готовы "продолжать свой путь в военном направлении, могут предложить себя специалистом".

"Для этого действует определенный механизм, его нужно просто использовать", — утверждает министр.

Напомним, ранее Алексей Чернышев заявлял , что страна не будет осуществлять принудительные меры для возвращения своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев.

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