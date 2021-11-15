В правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19

В правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19

Между тем, в странах Западной Европы сейчас фиксируется новая волна COVID-19.

Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19 — началось движение к стабилизации ситуации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента 15 ноября.

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По его словам, за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев коронавируса, а неделей ранее – 152 тыс.

Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, в то время как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в странах Западной Европы сейчас фиксируется новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Кроме того, как отмечается, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошлую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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