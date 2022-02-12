В предчувствии войны: НАТО готовится, иностранцы покидают Украину, Путин ждет звонка от Байдена

По данным американских СМИ, войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

В течение пятницы, 11 февраля, угроза возможного вторжения России в Украину стала главной темой международной политики, обсуждаемой в Белом доме, на совещании лидеров стран НАТО, на заседании СНБО Украины. Внешнеполитические ведомства ряда государств, среди которых США, Япония и Нидерланды, призвали своих граждан покинуть территорию нашей страны, где пребывание стало слишком опасным. На субботу, 12 февраля, запланирован еще один телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, призванный сдержать российскую агрессию, которая кажется почти неизбежной.

ТСН.ua собрал главные события, указывающие на высокий риск российского вторжения в Украину.

Тревожные сигналы из Белого дома

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину даже во время проведения Олимпийских игр в Пекине – до 20 февраля.

"Мы находимся в таком периоде, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Владимир Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации... но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на много предположений, что это произойдет после нее", — заявил он.

Салливан предположил, что Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Военная операция может предусматривать захват ряда крупных городов, включая Киев.

По данным американских СМИ, войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

Иностранцам советуют покинуть Украину

МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину.

Такие же призывы сделали Япония, Южная Корея и лично президент США Джо Байден, добавив, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Белый дом призвал находящихся в Украине граждан США покинуть ее территорию в течение ближайших 24-48 часов.

Как готовится НАТО

Лидеры стран-участниц НАТО провели встречу в режиме видеоконференции, на которой обсудили высокий риск агрессии России против Украины.

Также читайте В ООН говорят, что не планируют эвакуацию своих сотрудников из Украины

Генсек НАТО уточнил, что совещание лидеров организовал президент США Джо Байден. Кроме американского президента участниками совещания были лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Евросоюза.

"Мы сплочены и готовы к любому сценарию. NATO остается открытым для диалога, обеспечивая защиту всех союзников", — написал на этот счет Столтенберг в своем Twitter.

В ближайшие дни США отправят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих, чтобы успокоить союзников по НАТО и укрепить восточный фланг Альянса. Накануне в Польшу прибыли шесть самолетов с американскими десантниками.

Кроме того, в Польшу прибыл дополнительный военный контингент вооруженных сил Великобритании.

Что говорили на СНБО

Вопрос о ситуации с безопасностью вокруг Украины рассматривался на состоявшемся в Харькове заседании СНБО в тайном режиме.

Доклады имели представители Службы внешней разведки, представители Главного управления разведки Министерства обороны, командующий ВМС ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа, глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"Мы понимаем, что происходит у наших границ, мы понимаем, что происходит на сегодняшний день на территории оккупированной Автономной республики Крым, мы понимаем, что происходит в пространстве Черного и Азовского морей", – резюмировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также читайте В случае российского нашествия Харьков будет защищен – секретарь СНБО

В случае вероятного вторжения России власти не планируют отключать Интернет и мобильную связь.

Также Данилов заявил, что в Украине пока нет оснований для вывоза и эвакуации ценных документов из-за предполагаемого нападения Российской Федерации.

На фоне угрозы вторжения РФ западные партнеры оказывают Украине военную помощь. По состоянию на 11 февраля Украина приняла 25 самолетов с военной помощью. По словам Алексея Данилова, военно-техническая помощь для ВСУ от стран ЕС и США является мощной.

Еще один звонок

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден собирается по телефону пообщаться с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

В Кремле подтвердили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля. Также в этот день российский президент еще раз пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тоже по телефону.

Читайте также: