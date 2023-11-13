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В Представительстве президента отреагировали на скандал с Фарион из-за студента из Крыма – что ей грозит

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1998
Время на прочтение
2 мин
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В Представительстве президента отреагировали на скандал с Фарион из-за студента из Крыма – что ей грозит

Тамила Ташева/Facebook.com/tamila.tasheva

Представительница президента Украины в Крыму пообещала привлечь к ответственности Ирину Фарион.

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что "будет предпринимать действия, чтобы привлечь к ответственности" языковеда Ирину Фарион, которая публично опубликовала письмо студента из оккупированного Крыма в ее поддержку.

Об этом она написала в Facebook.

Тамила Ташева заявила, что излагать вообще сообщения от человека, который пишет с временно оккупированной территории, — "это низость и преступление".

"Я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами, которые своими действиями "дискредитируют" Вооруженные силы страны агрессора. Сейчас мы знаем по меньшей мере 535 таких" дискредитаций". Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", — заявила Ташева.

Напомним, Фарион опубликовала письмо от студента в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родной Керчи и Севастополе. Максима посетила ФСБ и заставила извиниться на камеру (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
1998
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