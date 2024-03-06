В прифронтовом Харькове двое мужчин получили повестки и уклонились от мобилизации: наказали ли их

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили двух мужчин, получивших повестки, однако уклонились от мобилизации. На суде они заявили о нежелании служить в армии.

Об этом идет речь в приговорах харьковских судов, пишет ТСН.ua.

В Харькове письменно отказался от мобилизации

По данным Киевского районного суда города Харькова, 21 июня подсудимому дали повестку, однако он уклонился от мобилизации, не придя в ТЦК. 8 августа 2023 года мужчина в военкомате написал письменное заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и подтвердил материалы дела.

"Суд отмечает, что с учетом ситуации, сложившейся в стране вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина по защите Родины, совершенное подсудимым умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому в случае освобождения последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создано в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Другой житель Харькова уклонился, потому что "боится воевать"

В приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.) говорится о еще одном осужденном из-за уклонения от мобилизации.

По данным суда, житель Харькова в мае 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к мобилизации. 14 сентября он получил повестку, однако уклонился от призыва по мобилизации.

На суде он заявил, что до 2008 года проживал в России, где и проходил срочную военную службу. В мае он получил повестку и пришел в ТЦК, где ВВК сочла его пригодным к мобилизации. Впоследствии получил повестку, однако уклонился, потому что "боится воевать".

"Обвиняемый в течение длительного (пяти месяцев) времени, прошедшего с момента совершения им инкриминируемого преступления до данного судебного заседания не совершил никакого действия, направленного на исправление уголовным правонарушением ситуации, а его слова об искреннем раскаянии являются формальными и не наполненными содержания", — говорится в материалах суда.

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с лицами призывного возраста.

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