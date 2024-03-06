В прифронтовом Харькове двое мужчин получили повестки и уклонились от мобилизации: наказали ли их

На суде мужчины вину признали.
В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили двух мужчин, получивших повестки, однако уклонились от мобилизации. На суде они заявили о нежелании служить в армии.
Об этом идет речь в приговорах харьковских судов, пишет ТСН.ua.
В Харькове письменно отказался от мобилизации
По данным Киевского районного суда города Харькова, 21 июня подсудимому дали повестку, однако он уклонился от мобилизации, не придя в ТЦК. 8 августа 2023 года мужчина в военкомате написал письменное заявление об отказе от мобилизации.
На суде мужчина вину признал и подтвердил материалы дела.
"Суд отмечает, что с учетом ситуации, сложившейся в стране вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина по защите Родины, совершенное подсудимым умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому в случае освобождения последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создано в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации", — говорится в приговоре суда.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Другой житель Харькова уклонился, потому что "боится воевать"
В приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.) говорится о еще одном осужденном из-за уклонения от мобилизации.
По данным суда, житель Харькова в мае 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к мобилизации. 14 сентября он получил повестку, однако уклонился от призыва по мобилизации.
На суде он заявил, что до 2008 года проживал в России, где и проходил срочную военную службу. В мае он получил повестку и пришел в ТЦК, где ВВК сочла его пригодным к мобилизации. Впоследствии получил повестку, однако уклонился, потому что "боится воевать".
"Обвиняемый в течение длительного (пяти месяцев) времени, прошедшего с момента совершения им инкриминируемого преступления до данного судебного заседания не совершил никакого действия, направленного на исправление уголовным правонарушением ситуации, а его слова об искреннем раскаянии являются формальными и не наполненными содержания", — говорится в материалах суда.
Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с лицами призывного возраста.
Читайте также:
- Скандал во Львовской опере: украинцы отреагировали на инцидент с артистами, не вернувшимися с гастролей
- Минздрав начинает проверку ВЛК в Киеве из-за роста количества жалоб: документ
- Не только мужчин: Жорин о необходимости общей мобилизации в Украине