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- Украина
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В прифронтовых регионах разоблачили деятельность современных работорговцев: фото
Во время обысков правоохранители обнаружили 16 человек, которых незаконно удерживали и заставляли работать.
В прифронтовых Донецкой и Днепропетровской областях действовала преступная группа, которая под видом оказания помощи забирала в трудовое рабство социально незащищенных граждан.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
При содействии пограничников правоохранители установили, что злоумышленники обещали людям жилье, зарплату и новую жизнь. Но взамен — вывозили в Одесскую область, отбирали документы, запугивали и заставляли бесплатно работать.
Во время обысков правоохранители обнаружили 16 удерживаемых людей, изъяли черновую бухгалтерию, телефоны и машины.
Среди четырех подозреваемых — супружеская пара.
Одного из фигурантов дела уже взяли под стражу, остальные находятся под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, ранее были разоблачены двое правоохранителей и чиновник одного из территориальных центров комплектования Одесской области, которые за деньги помогали избежать мобилизации.