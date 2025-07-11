В прифронтовых регионах разоблачили деятельность современных работорговцев: фото

Пограничники разоблачили работорговцев / © Госпогранслужба

Реклама

В прифронтовых Донецкой и Днепропетровской областях действовала преступная группа, которая под видом оказания помощи забирала в трудовое рабство социально незащищенных граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

При содействии пограничников правоохранители установили, что злоумышленники обещали людям жилье, зарплату и новую жизнь. Но взамен — вывозили в Одесскую область, отбирали документы, запугивали и заставляли бесплатно работать.

Реклама

© Госпогранслужба

© Госпогранслужба

Во время обысков правоохранители обнаружили 16 удерживаемых людей, изъяли черновую бухгалтерию, телефоны и машины.

© Госпогранслужба

Среди четырех подозреваемых — супружеская пара.

© Госпогранслужба

Одного из фигурантов дела уже взяли под стражу, остальные находятся под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, ранее были разоблачены двое правоохранителей и чиновник одного из территориальных центров комплектования Одесской области, которые за деньги помогали избежать мобилизации.

Реклама