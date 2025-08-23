В прифронтовых зонах до сих пор живут более 200 тысяч украинцев: власть настаивает на срочной эвакуации

Более 200 тысяч украинцев нуждаются в тереновой эвакуации из прифронтовых районов / © Associated Press

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения провел очередное заседание в пятницу, 22 августа, с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в социальной сети Facebook.

По данным Координационного штаба, более 237 тысяч человек до сих пор остаются в опасных зонах вблизи линии фронта и нуждаются в эвакуации. Среди них более 17 тысяч детей.

«С 1 июня по 22 августа 2025 года из Донецкой и Днепропетровской областей было эвакуировано более 64 тысяч человек, однако еще около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации — это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах», — отметили в ведомстве.

Работа транзитных пунктов и эвакуационных поездов

Один из ключевых транзитных пунктов для эвакуации находится в Павлограде. Также работает новый пункт в Лозовой Харьковской области, который может принять 244 человека одновременно. За трое суток работы 224 человека уже получили там комплексную помощь. Еще один пункт начинает свою работу в Волосском на Днепропетровщине.

«Каждая область, из которой проводится эвакуация в более безопасные регионы, имеет партнерскую — принимающую область. В настоящее время Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных. Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц по необходимости. Мы переформатируем работу транзитных пунктов так, чтобы они выполняли исключительно временную функцию, и люди могли переместиться в более безопасные регионы в течение суток», — подчеркнул Кулеба.

Также продолжают курсировать эвакуационные поезда с дополнительными вагонами. С 15 августа более 430 человек эвакуировались в Киев, Львов и Ровно. Укрзализныця будет работать над расширением эвакуационных направлений: поезда могут отправляться из Павлограда и Днепра в Полтаву, Одессу, Черкассы и Кропивницкий.

Помощь для маломобильных групп населения

В сообщении также говорится, что Минсоцполитики работает над организацией мест временного размещения для 2000 маломобильных лиц.

Дополнительно должны обеспечить прямую транспортировку нуждающихся в медицинской помощи маломобильных людей с эвакуационных пунктов в специализированные больницы.

Напомним, из-за обострения ситуации в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация . Власти вывозят семьи с детьми из двух общин области.