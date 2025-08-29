В пригороде Киева прекратили несогласованный с военными концерт в канун траура

Концерт в канун траура / © скриншот с видео

Вечером 28 августа в пригороде Киева, Софиевской Борщаговке, после одного из самых массовых российских ударов по столице сотни людей собрались на благотворительный концерт исполнителя YAKTAK.

Видео этого мероприятия опубликовали местные Telegram-каналы.

Организаторы сообщали, что на благотворительном концерте намеревались собрать 200 тысяч гривен на ремонт палат в военном госпитале.

Однако многие пользователи соцсетей возмутились тем, что концерт происходит в канун объявленного траура из-за гибели более двух десятков мирных жителей столицы.

В конце концов благотворительное мероприятие было прекращено после вмешательства руководства Киевской ОВА, поскольку оно не имело согласования от военного командования.

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что по решению правительства все массовые мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

«Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования», — написал он в Telegram-канале.

Николай Калашник добавил, что во время, когда люди склоняют головы в скорби, подобные развлекательные мероприятия недопустимы.

На организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета, к которому относится Софиевская Борщаговка, составлены административные материалы по статье 185-1 КУоАП.

Напомним, по поручению Кабмина, органы исполнительной власти обязали согласовывать с военным командованием проведение массовых, в частности торжественных мероприятий.