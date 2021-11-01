В пригороде Одессы на трассе обнаружили мертвую женщину

В пригороде Одессы на трассе обнаружили мертвую женщину

Рядом с телом были обнаружены обломки деталей автомобиля.

В пригороде Одессы на трассе обнаружили мертвую женщину. Тело обнаружили сегодня утром на автодороге "Одесса-Киев" вблизи села Нерубайское Одесского района.

Об этом сообщили в полиции в Одесской области.

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Отмечается, что повреждения на ее теле похожи на ранения, полученные в результате ДТП. Также рядом с телом обнаружили обломки деталей автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность женщины, а также тех, кто может быть причастен к ее гибели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на автодороге Н-23 "Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли трое детей.

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