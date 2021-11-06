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В пригороде Одессы неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области

В пригороде Одессы неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области

Полиция Одесской области

За жизнь мужчины борются медики.

В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время начато досудебное расследование. Полицейские разыскивают злоумышленников. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчину жестоко избили после того, как он попросил сигарету.

Напомним:

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