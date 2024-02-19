В пригороде Одессы взорвали авто Украинской добровольческой армии: два человека пострадали

Альберт и Наталья Кручинины доставлены в больницу с многочисленными травмами. За их жизнь сражаются врачи.

В селе Гвардейское вблизи Одессы взорвался автомобиль, в котором находились представители Украинской добровольческой армии Альберт и Наталья Кручинины.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области и на странице Украинской добровольческой армии.

В полиции отметили, что в результате взрыва автомобиля пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами. Их имена правоохранители не указывают.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц", – отметили полицейские.

Это преступление карается лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Что говорят в УДА

В Украинской добровольческой армии подтвердили, что в машине находились представители УДА Альберт и Наталья Кручинины.

Альберт и Наталья Кручинины

В УДА отметили, что расценивают преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность враждебных ДРГ.

"Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания. Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", – говорится в сообщении.

Напомним, что Украинская добровольческая армия – это добровольческое военное формирование, образованное в декабре 2015 года на базе подразделений ДУК после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из "Правого сектора".

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