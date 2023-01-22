В пригороде Запорожья прозвучали звуки, похожие на взрывы - соцсети

В ночь на 22 января в пригороде Запорожья раздались звуки взрывов.

Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Официального подтверждения этой ситуации пока нет.

Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области в 1:42 22 января 2023 года.

Следите за последующими сообщениями.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен".

Обновлено: в 2:15 раздался отбой воздушной тревоги. Власти призвали покинуть укрытия.

Ситуация в Запорожье

Накануне ночью в Запорожье и Херсоне раздались взрывы.

Также после ракетного удара по Запорожью стало известно о последствиях и раненых, среди которых двое детей.

Добавим, что эксперт Олег Жданов рассказал, когда и при каких условиях может начаться контрнаступление в Запорожье.

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