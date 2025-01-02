В Прикарпатье часть населенных пунктов осталась без света: в чем причина

Из-за сложных погодных условий обесточена часть Прикарпатья. В Ивано-Франковской области остаются без света 10 населённых пунктов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

По информации работников, ремонт бригады облэнерго уже работает над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

В Укрэнерго отметили, что украинская система продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дроновых атак россиян в 2024 году.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине летом 2024 произошло повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. С 1 января 2025 года тариф на свет составит 4,32 грн за киловатт-час.

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