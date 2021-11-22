В Прикарпатье мужчина без удостоверения пилота поднял в воздух аварийный самолет: его перехватывал истребитель

В Прикарпатье мужчина без удостоверения пилота поднял в воздух аварийный самолет: его перехватывал истребитель

Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины.

В Ивано-Франковской области 46-летний мужчина без разрешения и удостоверения пилота поднял в воздух снятый с эксплуатации самолет АН-2. Поэтому его перехватывал истребитель МИГ-29.

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Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в августе 2021 года, однако виновнику произошедшего только в ноябре вручили сообщение о подозрении.

По данным следствия, 46-летний мужчина с незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косив" без удостоверения пилота поднял в воздух аварийный самолет, которому уже 49 лет.

"Он не согласовал маршрут, как это требует законодательство. И это могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления", — говорится в сообщении.

Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины. Он летел в сторону государственной границы, а потому на перехват вылетел истребитель.

"Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства", — говорится в сообщении.

46-летнему жителю Коломыи сообщили о подозрении по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом передано в суд.

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