В Прикарпатье мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку (фото)

В Прикарпатье мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку — ребенка своего родственника.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Как стало известно, трагедия произошла еще в июне этого года в поселке Куты. Ребенок вышел из дома и направился к своей сестре, однако за ним последовал 34-летний родственник. Он предложил провести девочку и решил сократить путь.

“Он заманил девочку в залесенный участок вблизи реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил. Уже вечером правоохранители обнаружили тело ребенка у реки Черемош. Ивано-Франковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Косовского района по факту изнасилования и убийства 9-летней девочки (ч.6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч.2 ст.115 УК Украины)”, — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, что житель Киевщины был задержан по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

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