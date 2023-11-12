В Прикарпатье ожидают ухудшения погоды: местных жителей и туристов призывают воздержаться от походов в горы

Жителей Прикарпатья и гостей края предупредили об изменении погоды.

В течение суток ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, 12 ноября в Карпатах пройдет сильный мокрый снег (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в сообщении в социальных сетях.

«Следовательно прикарпатцев и туристов призываем воздержаться от походов в горы, водителей — быть внимательными за рулем, особенно в горной местности. Соответствующие службы готовы к реагированию при ухудшении погоды», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на выходные, 11-12 ноября – сильный ветер и мокрый снег.

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