В Прикарпатье разоблачили бизнесмена, который незаконно рубил лес и продавал за границу: сумма убытков 2 млн грн

В Прикарпатье разоблачили бизнесмена, который незаконно рубил лес и продавал за границу: сумма убытков 2 млн грн

Предприниматель отправлял лес через Одесский порт.

В Ивано-Франковской области разоблачили предпринимателя, который незаконно рубил лес и отправлял древесину за границу. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 2 млн грн.

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Об этом сообщили в СБУ Ивано-Франковской области.

По данным СБУ, предприниматель с помощью фальшивых документов рубил лес и отправлял древесину за границу.

"Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, предприниматель скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу", — сообщили в СБУ.

Фото: СБУ в Ивано-Франковской области

Предприниматель отправлял лес через Одесский порт. В ходе обысков в его деревообрабатывающем цехе полиция обнаружила незаконно срубленную древесину, черновые записи и документы, подтверждающие незаконные экспортные операции и банковские карты.

Предпринимателю планируется вручить подозрение по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ в Ивано-Франковской области

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