- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
В Прикарпатье разыскивают 8-летнего мальчика с расстройствами слуха: поехал в лес на велосипеде
В Ивано-Франковской области разыскивают 8-летнего мальчика с расстройствами слуха, который 30 июля уехал на велосипеде в направлении леса и не вернулся домой.
Полиция устанавливает местонахождение малолетнего жителя Калушского района, Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в сообщении в соцсетях.
Отдел ювенальной превенции разыскивает 8-летнего мальчика, который 30 июля 2025 года около 19:30 на велосипеде синего цвета выехал из дома в сторону леса и по настоящее время не вернулся и местонахождение неизвестно.
Мальчик обладает расстройствами слуха, не отзывается по имени, не разговаривает.
Пропавший - Кузов Михаил Михайлович, 2017 г.р., житель с. Перекосы, Калушского района, Ивано-Франковской области.
Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения
Одет: синяя футболка и зеленые шорты.
Правоохранители обращаются к гражданам и представителям СМИ, которые могут помочь установить местонахождение малолетнего Михаила Кузива или предоставить другую полезную информацию, немедленно звонить по телефону на линию «102» или в отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: 0674971788, 0 0673362775, 0669897515.
Напомним, что ранее в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток .
Спасатели круглосуточно искали ребенка в лесу и даже в водоемах.