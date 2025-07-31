В Прикарпатье разыскивают 8-летнего мальчика с расстройствами слуха: поехал в лес на велосипеде

Кузов Михаил Михайлович / © Нацполиция Ивано-Франковской области

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Полиция устанавливает местонахождение малолетнего жителя Калушского района, Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в сообщении в соцсетях.

Отдел ювенальной превенции разыскивает 8-летнего мальчика, который 30 июля 2025 года около 19:30 на велосипеде синего цвета выехал из дома в сторону леса и по настоящее время не вернулся и местонахождение неизвестно.

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Мальчик обладает расстройствами слуха, не отзывается по имени, не разговаривает.

Пропавший - Кузов Михаил Михайлович, 2017 г.р., житель с. Перекосы, Калушского района, Ивано-Франковской области.

Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения

Одет: синяя футболка и зеленые шорты.

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Правоохранители обращаются к гражданам и представителям СМИ, которые могут помочь установить местонахождение малолетнего Михаила Кузива или предоставить другую полезную информацию, немедленно звонить по телефону на линию «102» или в отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: 0674971788, 0 0673362775, 0669897515.

Напомним, что ранее в Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток .

Спасатели круглосуточно искали ребенка в лесу и даже в водоемах.