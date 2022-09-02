На Прикарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 2 сентября, в Ивано-Франковске и области синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха снизится и днем и ночью.
Об этом сообщили на Facebook-странице областного центра по гидрометеорологии.
В Ивано-Франковске температура воздуха ночью — 8-10°C, днем 18-20°C.
По области температура воздуха ночью составит 6-11°C, днем — 13-18°C.
В высокогорье Карпат температура воздуха ночью 5-10°C, днем 12-17°C.
"Медико-метеорологические условия III типа. Видимость на автодорогах добра", — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщили, что 2 сентября в Украине ночью будет уже достаточно прохладно, однако днем температура воздуха будет прогреваться выше 20°, а в южной части страны будет даже достигать 29°.
Читайте также: