На Прикарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 2 сентября, в Ивано-Франковске и области синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха снизится и днем и ночью.

Об этом сообщили на Facebook-странице областного центра по гидрометеорологии.

В Ивано-Франковске температура воздуха ночью — 8-10°C, днем 18-20°C.

По области температура воздуха ночью составит 6-11°C, днем — 13-18°C.

В высокогорье Карпат температура воздуха ночью 5-10°C, днем 12-17°C.

"Медико-метеорологические условия III типа. Видимость на автодорогах добра", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что 2 сентября в Украине ночью будет уже достаточно прохладно, однако днем температура воздуха будет прогреваться выше 20°, а в южной части страны будет даже достигать 29°.

Погода в Украине: на западе, севере и в центре страны объявлена опасность

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