На Прикарпатье водитель, на которого составили протокол за отсутствие COVID-сертификата, выиграл суд

На Прикарпатье водитель, на которого составили протокол за отсутствие COVID-сертификата, выиграл суд

Полицейские неправильно составили протокол и доказательств того, что водитель – перевозчик, не было.

В Ивано-Франковской области суд освободил от наказания водителя легкового автомобиля ВАЗ 21011, на которого патрульные полицейские составили административный протокол за нарушение правил карантина. Соответствующее решение вынес Долинский районный суд.

Случай произошел 2 ноября в городе Долина. На улице Полуванки правоохранители составили протокол на водителя, который вместе со своим пассажиром находился в автомобиле без защитных масок на лице и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Хотя на судебное заседание водитель не явился, но дело выиграл.

Суд пришел к выводу, что протокол патрульные составили с нарушениями, а по делу отсутствовали доказательства, подтверждающие, что обвиняемый совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. В частности, в протоколе отсутствовали данные о том, что водитель является перевозчиком, поэтому дело решили закрыть.

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