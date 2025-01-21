В приложении "Армия+" появились новые электронные рапорты: подробности

В свежем обновлении приложения "Армия+" появились три новых рапорта: на прием и сдачу должности, а также на отпуск по беременности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Рапорты на прием и сдачу должности значительно упрощают процесс передачи обязанностей среди военных, особенно тех, кто находится на линии столкновения. Теперь вместо того, чтобы ехать в делопроизводство, можно подать рапорт о приеме и сдаче должности вместе с актом.

Также в приложении появился рапорт на отпуск по беременности и родам, продолжительностью до 126 дней с возможностью продления.

В Гештабе добавили, что в будущем планируется добавление рапортов для всех видов отпусков для военнослужащих.

"Рапорты появились в новой версии приложения Армия+ на Play Market и App Store", – говорится в сообщении.

Напомним, в приложении "Армия+" можно сформировать цифровой рапорт и сообщить о своем желании вернуться на службу после самопроизвольного ухода.

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