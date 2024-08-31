Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В приложении "Армия+" появится электронное удостоверение военного: что известно

В приложении "Армия+" появится электронное удостоверение военного: что известно

Армия+/ Михаил Федоров

Электронное удостоверение военного будет аналогично электронному военно-учетному документу.

В приложении "Армия+" уже в течение ближайших полугода появится электронное военное удостоверение для военнослужащих.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.

"Это будет аналогичный с электронным военно-учетным документом в "Резерве", только что касается наших военнослужащих. Взяли это в работу, делаем все, чтобы развернуть систему цифровых реестров, продуктов, чтобы была высокая конвекция, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу смогли загрузить" себе это удостоверение", — подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее Минобороны Украины представило новый цифровой продукт — приложение "Армия+" — и рассказало об 11 самых популярных цифровых рапортах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация