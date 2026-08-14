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- Украина
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В приложении "Армия+" произошел сбой
Пользователи «Армия+» столкнулись с проблемами при входе.
В приложении «Армия+» произошел сбой 14 августа, из-за которого у пользователей возникли временные трудности со входом.
Об этом сообщило Минобороны Украины.
В ведомстве заявили, что в настоящее время в приложении «Армия+» могут возникать проблемы при авторизации. Специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить его стабильную работу.
«Как только все поправим — сообщим вам. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание», — добавили в Минобороны.
К слову, в начале августа в приложении «Резерв+» произошел сбой из-за большой нагрузки: пользователи не могли авторизоваться и войти в систему, из-за чего были временно недоступны обновления данных в приложении и электронные документы.