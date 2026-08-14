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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В приложении "Армия+" произошел сбой

Пользователи «Армия+» столкнулись с проблемами при входе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Приложение "Армия+"

Приложение «Армия+» / © АрмияInform

Дополнено новыми материалами

В приложении «Армия+» произошел сбой 14 августа, из-за которого у пользователей возникли временные трудности со входом.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в приложении «Армия+» могут возникать проблемы при авторизации. Специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить его стабильную работу.

«Как только все поправим — сообщим вам. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание», — добавили в Минобороны.

К слову, в начале августа в приложении «Резерв+» произошел сбой из-за большой нагрузки: пользователи не могли авторизоваться и войти в систему, из-за чего были временно недоступны обновления данных в приложении и электронные документы.

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