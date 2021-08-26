В приложении "Дія" будет возможность дать согласие на посмертное донорство

В приложении "Дія" будет возможность дать согласие на посмертное донорство

Эта информация станет доступной для медиков, если у человека констатируют смерть мозга.

Новым расширением функциональности мобильного приложения "Дія" станет возможность предоставления согласия на посмертное донорство. Над таким проектом работают в Министерстве здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщил в интервью агентству "Укринформ" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава анонсировал появление в "Дії" специального раздела, в котором каждый украинец, по желанию, сможет оставить заявление о согласии на посмертное донорство. Но когда именно появится такая возможность министр не уточнил.

"Каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи ", — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, информация о таком заявлении станет доступной только в том случае, если у такого человека медики констатируют смерть мозга, после чего трансплант-координатор сформирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информационная система трансплантации).

Виктор Ляшко пообещал, что, когда подготовка этого нововведения завершится, Минздрав начнет информационную кампанию по популяризации донорства органов.

Напомним, первый в Украине центр трансплантологии открылся во Львове. Работать он в больнице скорой помощи.

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