В приложении "Приват24" произошел сбой
Клиенты наблюдают проблемы при совершении платежных операций. По состоянию на данный момент продолжаются технические работы.
В работе «ПриватБанка» произошел сбой: пользователи не могут совершить каких-либо финансовых операций.
В частности, при открытии приложения появляется следующее сообщение:
«Сейчас наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, попытайтесь позже выполнить операцию. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении финучреждения.
Напомним, в Украине запустили «Дія.Карта» для всех государственных выплат. Ее можно получить через мобильное приложение «Дія» или с помощью банков-партнеров — «ПриватБанк», Monobank и «Кредит Днепр». Воспользоваться ею могут все граждане Украины от 18 лет.