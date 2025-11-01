В приложении "Приват24" произошел сбой

Клиенты не могут переводить деньги или делать платежи

В работе «ПриватБанка» произошел сбой: пользователи не могут совершить каких-либо финансовых операций.

В частности, при открытии приложения появляется следующее сообщение:

«Сейчас наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, попытайтесь позже выполнить операцию. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении финучреждения.

Напомним, в Украине запустили «Дія.Карта» для всех государственных выплат. Ее можно получить через мобильное приложение «Дія» или с помощью банков-партнеров — «ПриватБанк», Monobank и «Кредит Днепр». Воспользоваться ею могут все граждане Украины от 18 лет.