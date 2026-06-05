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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4495
Время на прочтение
1 мин

В приложении «ПриватБанка» произошел сбой: что говорят в компании

Специалисты компании работают над возобновлением работы приложения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
2 комментария
ПриватБанк

ПриватБанк / © УНІАН

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 5 июня, в Приват24 произошел сбой в системе. Пользователи сообщают о проблемах входа в приложение.

О трудностях с входом в приложение начали сообщать около 16:30. При открытии программы отображается сообщение об ошибке 403: «Код статуса ответа не совпадает».

В финучреждении банка отреагировали и отметили, что специалисты работают над устранением проблемы.

/ © ТСН

© ТСН

«Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение — скоро все будет работать, как всегда», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 11 мая сообщали о сбое в приложении «ПриватБанка». Тогда не загружалось ни приложение, ни веб-версия.

Комментарии (2)
Сортировать:
CyMpAk_UA
16:52, 2026.06.05
Увійти то можна, а от всі картки зникли. Сподіваюсь що гроші не пропали
Дата публикации
Количество просмотров
4495
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