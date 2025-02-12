В приложении "Резерв+" появилась функция "Контракт 18-24": как это работает

В обновленной версии приложения "Резерв+" можно найти вакансии в ВСУ.

В обновленной версии приложения "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного контракта на 1 год "Контракт 18-24".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" за один клик. Обновление уже доступно для iOS и Android", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что обновление в приложении "Резерв+" позволяет найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и выбрать бригаду для подписания контракта "Контракт 18-24", что дает добровольную возможность служить в ВСУ на год с улучшенными условиями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат 1 млн грн бонуса, льготные условия на ипотеку и другие привилегии.

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