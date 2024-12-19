В приложении "Резерв+" произошел технический сбой: какая причина

В течение нескольких часов доступ к Резерву возвратится.

19 декабря в приложении "Резерв+" произошел технический сбой. Через него временно нельзя авторизироваться и использовать функции.

Об этом сообщили в Минобороны.

"Техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы приложения", – говорится в сообщении.

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У Минобороны извинились за неудобства.

Напомним, в связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+".

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