В приложении "Резерв+" произошел технический сбой: какая причина

В течение нескольких часов доступ к Резерву возвратится.
19 декабря в приложении "Резерв+" произошел технический сбой. Через него временно нельзя авторизироваться и использовать функции.
Об этом сообщили в Минобороны.
"Техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы приложения", – говорится в сообщении.
У Минобороны извинились за неудобства.
Напомним, в связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+".
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