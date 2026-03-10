ТСН в социальных сетях

Украина
200
1 мин

В приложении "Резерв+" запустили электронную очередь в ТЦК

Теперь через приложение «Резерв+» можно записаться в электронную очередь в ТЦК, выбрав удобную дату и время визита прямо в смартфоне.

Светлана Несчетная
Электронная очередь в ТЦК

Электронная очередь в ТЦК / © Міністерство оборони

Военнообязанные призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:

  • выбирать удобную дату и время визита по несколько кликов в смартфоне;

  • не стоять в очередях;

  • видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

  • отменить запись или оставить отзыв;

  • получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Раньше мы писали о том, как сняться с розыска ТЦК.

