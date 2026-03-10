- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
В приложении "Резерв+" запустили электронную очередь в ТЦК
Теперь через приложение «Резерв+» можно записаться в электронную очередь в ТЦК, выбрав удобную дату и время визита прямо в смартфоне.
Военнообязанные призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:
выбирать удобную дату и время визита по несколько кликов в смартфоне;
не стоять в очередях;
видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
отменить запись или оставить отзыв;
получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.
Раньше мы писали о том, как сняться с розыска ТЦК.