В приложении "Резерв+" заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн

В настоящее время сервис доступен для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке.

Теперь в "Резерв+" заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленная версия приложения уже доступна в AppStore и PlayMarket.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Теперь сервис онлайн-отсрочок доступен для:

людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

Следующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что делать, если некорректно работает "Резерв+".

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