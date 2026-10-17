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- Украина
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В приложении Укрзализныци появилась новая функция: что теперь можно проверить перед поездкой
Пассажиры Укрзализныци теперь могут оценить риск задержек и эвакуационных остановок для конкретного поезда.
В приложении "Укрзализныци" появилась новая функция - для выбранного поезда теперь можно увидеть среднее количество эвакуационных остановок и задержек.
Как сообщили в Укрзализныце, для расчетов используют усредненную статистику за последние 10 суток. В компании объясняют, что подобный период позволяет показывать максимально актуальную картину.
В то же время в УЗ отмечают: эти данные не являются гарантией или обещанием по конкретному рейсу. Это справочная информация, которая поможет пассажирам спрогнозировать возможные форсмажоры во время путешествия.
В Укрзализныце также заявили, что в октябре удалось существенно снизить долю задержек. Вместе с тем, безопасность остается приоритетом, поэтому информацию о задержках и эвакуационных остановках планируют регулярно обновлять.
В компании отметили, что новая функция должна помочь пассажирам более тщательно выбирать маршрут и конкретный рейс.
Напомним, что ранее мы писали о том, что с 20 октября могут исчезнуть два популярных поезда "Укрзализныци": какие именно