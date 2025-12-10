В Прилуках авто полиции сбило двух человек: погиб ребенок (фото)

Фото с места ДТП с участием полиции в Прилуках / © соцмережі

В Прилуках Черниговской области 10 декабря полицейские служебным авто сбили двух людей. В результате аварии погиб ребенок и была травмирована женщина. Горожане утверждают, что машина ехала без маячков и не подавала звуковых сигналов.

Об этом сообщили телеграм-каналы и полиция Черниговской области.

Авария в Прилуках произошла на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Садовой. Из-за этого было затруднено движение.

Детали ДТП в Прилуках

По предварительным данным от правоохранителей, ДТП произошло, когда наряд группы реагирования патрульной полиции направлялся на вызов служебным авто Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками. Во время поездки машина на регулируемом пешеходном переходе наехала на двух пешеходов.

В результате аварии погиб ребенок, а женщина получила травмы.

Руководство Нацполиции инициировало проведение служебного расследования. Полицейских отстранили от службы.

На место аварии отправился заместитель главы Нацполиции Сергей Кобец и руководство Департамента главной инспекции НПУ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Расследованием ДТП будет заниматься Государственное бюро расследований.

Что говорят очевидцы?

В телеграмм-чате «Прилуки Оперативные» очевидцы утверждают, что авто полиции ехало без маячков и без звукового сигнала, и в доказательство этого есть видео с регистатора. Ролик уже передали отцу ребенка.

«Фура остановилась пропускать пешеходов, а полиция хотела обогнать фуру», — пишут пользователи.

По словам участников чата, за рулем авто находилась полицейская, которая якобы уже неоднократно нарушала правила дорожного движения в городе.

К слову, ранее в городе Карловка Полтавской области полицейский собственным авто сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине. Девушки погибли на месте. Правоохранитель покинул место ДТП, но вскоре вернулся. Он задержан.