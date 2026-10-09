В Прилуках выплатят компенсации после ракетного удара: сколько получат семьи погибших

Прилуки после атаки РФ 7 октября / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

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В Прилуках семьям погибших в результате ракетного удара 7 октября перечисляют единовременную денежную помощь из местного бюджета. В то же время в городе разворачивают работу по оформлению компенсаций по программе «Восстановление» для владельцев поврежденного и разрушенного жилья.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Последствия ракетного удара по Прилукам

По решению исполнительного комитета городского совета на выплаты семьям погибших оперативно выделили средства из местного бюджета. Родные погибших детей получат по 200 тысяч гривен, а за погибших взрослых выплачивают по 150 тысяч гривен.

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По словам главы ОВА, платежки на сумму 2,9 миллиона гривен уже проплачены и перечислены банковским учреждениям, поэтому средства в ближайшее время поступят на счета людей. В настоящее время идет сбор документов для оформления еще четырех пакетов выплат.

Параллельно специалисты помогают местным жителям оформить государственные компенсации за поврежденное имущество через программу «Восстановление».

Прилуки после атаки РФ 7 октября / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

«Всего в городе повреждено более 500 квартир и почти 90 частных домов. Наши специалисты помогут быстро подать необходимые документы для восстановления — они тоже сегодня работали в Прилуках», — отметил Чаус.

Он добавил, что уже зарегистрировано 265 заявлений от жителей, а обследование прошли 52 квартиры и 43 частных дома. Кроме того, в Прилуках помогают с жильем потерявшим дома. Восемь семей временно поселили в гостинице, общежитии и арендованных волонтерами квартирах. Сейчас чиновники ищут варианты, как снабдить их постоянным жильем.

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Прилуки после атаки РФ 7 октября / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В городской больнице под наблюдением медиков находятся 12 пострадавших, имеющих сложное психологическое состояние. Параллельно в городе возобновляется инфраструктура. Газ вернули почти 16 тысячам абонентов, более 100 курсантов ГСЧС помогают разбирать завалы, а благотворители и международные партнеры предоставляют людям бесплатные горячие обеды и строительные материалы.

Атака РФ на Прилуки 7 октября — что известно

Напомним, Россия полностью разрушила дом семьи в Прилуках на Черниговщине, оставив во дворе воронку глубиной 7-8 метров. Хозяева выжили, потому что буквально за несколько минут до удара успели скрыться в укрытии.

По состоянию на 8 октября известно о 22 погибших. Среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения, в том числе семеро детей.

Также во время разборки разрушенного здания спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, находившуюся там с самого утра. Поисково-спасательная операция продолжается.

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К слову, ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.

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