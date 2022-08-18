"В присяге нет такого пункта – ехать гибнуть непонятно за что": военные Кольской флотилии РФ не хотят воевать в Украине

Так, 60 военных Кольской флотилии Северного флота РФ разорвали контракты, чтобы не ехать на войну в другую страну.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Военнослужащие Кольской флотилии не хотят ехать на специальную военную операцию на территорию Украины. Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в "специальной военной операции" на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта — ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну", — проинформировал Цымбалюк.

Напомним, что во время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1 АК.

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